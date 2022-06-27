Alman kurt köpeği "Leo" Bursa'daki rafting turlarının maskotu oldu

SERGEN SEZGİN - Alman kurt köpeği "Leo", Kocasu Deresi parkurunda rehberlik yapan sahibinin yanında rafting tutkunlarının heyecanına ortak oluyor.

Türkiye Rafting Federasyonu ile Orhaneli Belediyesi tarafından projelendirilen Kocasu Deresi parkurunda bölgeye gelen ziyaretçilere turlarında eşlik eden Leo, rafting yapanların maskotu haline geldi.

Leo'nun sahibi Hasan Kılık, AA muhabirine, 6 yıldır Orhaneli Belediyesinde çalıştığını, 1,5 senedir de rafting parkurunda rehber olarak görev aldığını söyledi.

Şu an 6 yaşında olan Leo'yu yavruyken sahiplendiğini anlatan Kılık, "Rehberlik için başvurduğumda Leo'yu da yanımda getirmiştim. Leo suyu çok seviyor. Bota bindiğim ilk zamanlarda bota atlamak istedi. O da benim kadar hevesliydi. Şimdi devamlı benimle bota biniyor." dedi.

Kılık, hırçınlığı olmayan, özellikle çocukları çok seven Leo'yu rafting botunda görenlerin şaşırdığını dile getirdi.

Genelde olumlu dönüşler aldığını bildiren Kılık, "Seviyorlar köpeğimi. Ben bir defasında bottan düştüm. Leo da bottaydı. Biraz da numara yaptım. Boğuluyormuş numarası yaptım. Arkamdan suya atladı beni kurtarmaya çalıştı, çabaladı. Geldi yanıma sarıldı." diye konuştu.

- "Gelen misafirlerimiz onu arar oldu"

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da geçen yıl açılan rafting parkuruna yoğun ilgi olduğunu aktardı.

Geçen sene tam kapasite çalışamadıklarına değinen Aykurt, "Bu yıl iyi gidiyor. Rehber ve ekipman konusunda iyi bir noktaya geldik. Bölgeyi daha iyi tanıtarak doğa ve heyecan tutkunlarını burada ağırlayacağız. Yurt içi ve yurt dışından gelip burada rafting yapanlar var. Aynı anda 150-200 kişiye hizmet verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aykurt, rafting parkurunun güvenli olduğunu vurguladı.

Ziyaretçilerin dikkatini çeken noktalara da değinen Aykurt, "Mesela doğal güzelliklerimiz dikkati çekiyor. Hizmetimiz de dikkati çekiyor. Leo da maskotumuz oldu. Gelen misafirlerimiz onu arar oldu. Onların da hoşuna gidiyor. Leo artık parkurumuzun maskotu haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

