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Alman psikolog sevdiği için geldiği Mardin’de Müslüman oldu

İHA İHA
01.03.2024 10:34
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Almanya vatandaşı psikolog Natalie Strupp, Almanya’da tanışıp aşık olduğu Mardinli Kadir Doğan ile evlenmek için geldiği Türkiye’de İslamiyet’i seçti.

Alman psikolog sevdiği için geldiği Mardin’de Müslüman oldu

Mardin İl Müftülüğüne başvurarak, ihtida etmek istediğini belirten Almanya vatandaşı psikolog Natalie Strupp, Müslüman oldu. İl Müftülüğünde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ihtida merasiminde, İl Müftü Vekili Ali Üney tarafından Natalie Strupp’a İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair aydınlatıcı bilgiler verildi.

Hayatını birleştireceği Mardinli Kadir Doğan ile birlikte müftülüğe giden Strupp, kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve ’Melek’ ismini aldı.

Törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Strupp, okunan duaya eşlik etti. İl Müftü Vekili Üney, Strupp’a ihtida belgesi verdi, Kur’an-ı Kerim ve aile birliğinin önemini anlatan kitaplar hediye etti.

Alman psikolog sevdiği için geldiği Mardin’de Müslüman oldu

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