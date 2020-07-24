YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alman turizm acenteleri temsilcileri, Antalya'da golf sahalarını gezdi

Alman turizm acenteleri temsilcileri, Antalya'da golf sahalarını gezdi

ANTALYA HABERLERİ  | 24.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Matrix Golf Reisen Acentesi Genel Direktörü Uğur Akça: - "Türkiye'nin son derece güvenli bir ülke olduğunu düşünüyorum" - My Travel Company Acentesi Genel Direktörü Christine Basak-Lewin: - "Almanya'ya döndüğümde kesinlikle müşterilerimize 'Hiç tereddütsüz Türkiye'ye seyahat edebilirsiniz' diyeceğim"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress iş birliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programı, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerine tanıtıldı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Diamond Otel'in golf sahasında, turizm seyahat acenteleri ve gazetecilerden oluşan 34 kişilik gruba yönelik program düzenlendi. Burada misafirlere, golf sahalarında uygulanan tedbirler anlatıldı.

Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya, AA muhabirine, Almanya'nın seçkin seyahat acentelerinin, Türkiye'de gerçekleştirilen program kapsamında golf kulübünü ziyarete geldiğini söyledi.

Misafirlerin, güvenli turizm anlamında alınan önlemlerin yeterliliği konusunda ikna olduğunu belirten Alkaya, şöyle konuştu:

"Antalya'nın mutlu tatiller için hazır olduğunu ve güvenlik anlamında hiçbir eksiğinin kalmadığını anlatmak gerekiyor. Bütün önlemlerimizi yakinen gördüler. Şimdi bunu ülkelerinde anlatmalarını, kamuoyunu ikna etmelerini bekliyoruz."

Alkaya, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinden, Rusya'dan gelecek turistleri ağırlamak için hazır beklediklerini kaydetti.

- "Türkiye'ye gelmek istiyorlarsa endişe etmesinler"

Almanya'da faaliyet gösteren Matrix Golf Reisen Acentesi Genel Direktörü Uğur Akça da organizasyonu olumlu bulduklarını söyledi.

Antalya Havalimanı'ndaki önlemleri hiçbir ülkede görmediğini belirten Akça, tedbirlerin A'dan Z'ye dört dörtlük alındığını ifade etti.

Oteldeki önlemlerin de çok iyi olduğunu vurgulayan Akça, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu grup başka organizasyonlara da katılıp onları da değerlendirdi. Türkiye'nin son derece güvenli bir ülke olduğunu düşünüyorum. Dünyanın her yerine yayılmış bir pandemi söz konusu ama turistik yer destinasyonlarını karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin aşağı kalır yeri olmadığını düşünüyorum. Yurt dışından turistlere tavsiyem, Türkiye'ye gelin. Türkiye gelinmeyecek bir ülke değil. Türkiye’ye gelmek istiyorlarsa asla endişe etmesinler."

Almanya'da faaliyet gösteren My Travel Company Acentesi Genel Direktörü Christine Basak-Lewin ise Türkiye'de kendisini çok güvende hissettiğini dile getirdi.

Her şeyin güzel organize edildiğine dikkati çeken Basak-Lewin, "Her yerde kurallara uymak için işaretler var. Tedbirlerden olumlu etkilendim. Almanya'ya döndüğümde kesinlikle müşterilerimize 'Hiç tereddütsüz Türkiye'ye seyahat edebilirsiniz.' diyeceğim. Kendinizi çok güvende hissedebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Basak-Lewin, Türkiye'nin diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi hazırlıklar yaptığını kaydetti.

SunExpress Antalya Satış Müdürü Murat Hatipoğlu ise organizasyonla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Antalya Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:50
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:18
Yatsı
21:49

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Balcı Eczanesi
Muratpasa
Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Baraj Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.