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Alman turizm profesyonellerine "Türkiye'de güvenli ve sağlıklı tatil" çağrısı

AYDIN HABERLERİ  | 17.07.2020 23:34 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: - "Türkiye, doğasıyla, deniziyle, plajlarıyla, kültürel varlığıyla, gastronomisiyle turizmde eşsiz bir ülke. Tüm imkanlarımızla yabancı misafirlerimize güvenli ve sağlıklı bir tatil yaptıracağımızı ifade ediyorum"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, doğa, kültür ve gastronomi zenginliğiyle Türkiye'nin yabancı misafirlerine güvenli ve sağlıklı tatil imkanı sunduğunu bildirdi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde düzenlenen Güvenli Turizm Sertifika Programı toplantısında, Alman tur operatörü yetkilileriyle bir araya geldi.

Alpaslan, etkinlikteki konuşmasında, Almanya ve Türkiye arasında derin ve stratejik bir beraberlik ve çok yoğun ekonomik ilişkiler olduğunu kaydetti.

Almanya pazarının turizm sektörü açısından Türkiye için çok önemli bir pazar olduğunu aktaran Alpaslan, ülke olarak turizmi üst noktalara çıkarmak için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından tüm dünyanın etkilendiğine değinen Alpaslan, "Dünyanın her yerinde bu hastalıktan dolayı insanların yaşam kalitesinde, yaşam tarzlarında kısıtlama var. Biz Türkiye olarak turizmde çok iddialı bir ülke olarak pandemi sürecindeki turizmin sağlıklı, güvenilir olabilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Biz istiyoruz ki yine eskiden olduğu gibi ülkemize dış ülkelerden ziyaretçiler yine gelmeye devam etsinler." diye konuştu.

Turizm tesislerinde ziyaretçileri ağırlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Gelen ziyaretçiler hiç kuşku duymadan sağlıklı, nitelikli, güvenilir bir seyahat ve tatil yapabilsinler. Bu amaçla da ziyaretçilerin ve turistin kendi ülkesinden uçağa binip ülkemizde gelip tatil yapıp döneceği, tüm süreçlerde en yüksek en nitelikli en sağlıklı kriterlere uyulduğu, tüm tesislerin bu kurallara sıkı sıkıya uymasını gerektiren bir sertifikasyon programı uygulamaya koyduk."

Salgın sürecinde Türkiye'nin güçlü bir sağlık altyapısıyla başarılı bir sınav verdiğini anlatan Alpaslan, "Almanya’dan dost ve stratejik ülkeden, geçmiş yıllardan olduğu gibi gönül rahatlığıyla sağlıklı, kaliteli ve güvenilir bir tatil yapmak adına tüm Alman dostlarımızı, vatandaşlarımızı ülkemize getirebilirsiniz. Türkiye, doğasıyla, deniziyle, plajlarıyla, kültürel varlığıyla, gastronomisiyle turizmde eşsiz bir ülke. Tüm imkanlarımızla yabancı misafirlerimize güvenli ve sağlıklı bir tatil yaptıracağımızı ifade ediyorum." dedi.

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