Alman uyruklu adam evinde ölü bulundu

Olay, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Alman uyruklu Blankart Dork Horst’tan (61) haber alamayan arkadaşı evine gitti. Alman uyruklu yaşlı adam evine giren arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Alman uyruklu adamın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

