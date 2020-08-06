YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Almanlar’a Marmaris’in kapıları sonuna kadar açık

Almanlar’a Marmaris’in kapıları sonuna kadar açık

MUĞLA HABERLERİ  | 06.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Almanya’nın aralarında Muğla’nın da bulunduğu 4 il için seyahat yasağını kaldırması, Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’te turizmcileri sevindirdi.Dünya genelinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsüne bağlı pandemiden dolayı en çok etkilenen alanlardan biri olan turizm sektörü, İngiltere ve Rusya’dan sonra Almanya’dan gelen haber ile umutlandı.

Almanya’nın aralarında Muğla’nın da bulunduğu 4 il için seyahat yasağını kaldırması, Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’te turizmcileri sevindirdi.
Dünya genelinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsüne bağlı pandemiden dolayı en çok etkilenen alanlardan biri olan turizm sektörü, İngiltere ve Rusya’dan sonra Almanya’dan gelen haber ile umutlandı. Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı Almanya tarafından kısıtlı olarak kaldırıldı. Daha önce 31 Ağustos’a kadar Türkiye’nin bütün illeri için seyahat uyarısı kararı aldığını açıklayan Almanya, bu uyarının İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’yı kapsamayacağını açıkladı. Almanya’nın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla duyurduğu karar, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Marmarisli turizmciler de umut uyandırdı.
"Almanya’dan da turist gelirse can suyu olur"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin "Biz bölge olarak daha çok İngiliz ve Rus pazarında hakimiz, önceki yıllarda bu bölgeyi tercih eden Almanlar son dönemlerde gelmiyorlardı, ama alınan kararın etkili olacağını düşünüyorum. Şu an da İngilizlerde hareketlilik başladı, ayın 10’undan itibaren Ruslar da geliyor. Henüz çok yeni bir karar ama ben buraya Alman turistin de geleceğini düşünüyorum. Bizim için can suyu olacaktır ‘’ dedi.
Sezonu Kasım ayına kadar sürdürebiliriz"
Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından yerli turistin de gözle görülür şekilde azaldığı otellerde işletmeciler gelecek olan yabancı turistleri beklemeye başladı. Marmaris’te otel işletmecisi Güven Özer "Biz zaten Alman ağırlıklı çalışan bir oteldik, ancak 2020 sezonunda pandemiden dolayı rezervasyonların bir kısmı iptal oldu, bir kısmı da ileri tarihlere ertelenmişti. Çok yeni bir karar alman operatörleri bugünden itibaren bizleri aramaya ve fiyat talepleri sormaya başladılar. Eğer talepler yoğun olursa Kasım’ın ilk haftalarına kadar turizm olur diye düşünüyoruz’’ diye konuştu.
"Odaların yeniden dolmasını umut ediyoruz"
Yerli turistlerin de güvenilir bölge olarak tercih edip tatile geldiği Marmaris’te 40 yıllık otel işletmecisi Ümit Kızıl "35- 40 yıldır işletmeci olarak görev yapıyorum. Kurban Bayramı’nda gelen Türk misafirler iyi bir katkı yapmışlardı ama bayram bitti. Almanya pazarının söylediği iller arasında Muğla’nın da olması kaybettiğimiz Almanları da tekrar kazanmak için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz turizmciler olarak elimizden geleni yapacağız" sözlerine yer verdi.
Ayrıca Marmaris’te tüm misafirler için otellerde güvenlik ve hijyen kurallarının en üst seviyede arttırıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden ilçelerde yol hamlesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden ilçelerde yol hamlesi

Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını talep ediyor

Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını talep ediyor

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Muğla Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:36
Sabah
06:09
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:16
Yatsı
21:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Akkor Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Bulvar Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sazanların boyu 50 santimetreye ulaştı

Sazanların boyu 50 santimetreye ulaştı

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.