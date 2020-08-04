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  4. Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 19:22 | Son Güncelleme

Almanya, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırdı.Almanya, Türkiye’ye yönelik yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uyguladığı seyahat uyarısını güncelledi.

Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırdı.
Almanya, Türkiye’ye yönelik yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uyguladığı seyahat uyarısını güncelledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’ye uygulanan seyahat uyarısının düşük korona virüs vaka sayısına sahip Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye’nin Almanya’dan gelecek olan tüm yolculardan korona virüs test sonucuna yönelik belge isteyeceği de belirtildi.
Öte yandan Almanya, Türkiye’nin aralarında bulunduğu 130 ülkeye yönelik seyahat uyarısında bulunmuştu. Söz konusu uyarı, 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.

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Akşam
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Yatsı
21:50

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İstanbul Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
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