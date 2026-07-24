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Almanya’da Jürgen Klopp dönemi

Almanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Jürgen Klopp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya’da Jürgen Klopp dönemi
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası’na son 16 turunda Paraguay’a penaltılarda yenilerek veda eden Almanya, Teknik Direktör Julian Nagelsmann ile yollarını ayırmıştı. Almanya Futbol Federasyonu, Nagelsmann’ın ardından takımının başına Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp’u getirdi. Almanya Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Klopp ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

59 yaşındaki teknik adam kariyerinde Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool’u çalıştırırken, son olarak ise Red Bull’da global futbol direktörü olarak görev yaptı.

Jürgen Klopp, Dortmund ile Bundesliga ve Almanya Süper Kupası’nı 2’şer, Almanya Kupası’nı da 1 kez kazanırken, Liverpool ile ise UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı, FA Cup ve Community Shield’i 1’er, İngiltere Lig Kupası’nda 2 defa kazanma başarısı gösterdi.

Klopp, 2024 yılından itibaren aktif olarak teknik direktörlük yapmıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Jürgen Klopp
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