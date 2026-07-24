CANLI | Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim?

Maç önü
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'Hondt yönetecek.
Maç önü
Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasını garantileyecek.
Maç önü
İlk maçların ardından Avrupa'da 3. Eleme Turu'na yükselme ihtimalleri: (FMD)
Fenerbahçe (%83) - Gornik Zabrze
Beşiktaş (%48) - Midtjylland
Başakşehir (%71) - Inter Turku
Maç önü
Gornik Zabrze rövanş maçının yayıncısı Ssport oldu. Karşılaşma 29 Temmuz akşamı, saat: 21:00'de canlı olarak ekranlara gelecek.
Maç önü
Górnik Zabrze maçı sonrası hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Oğuz Aydın antrenman performansıyla teknik heyetin takdirini topluyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, sıkışık maç takviminde ve yerli kuralı rotasyonunda Oğuz Aydın'a ilk 11'de daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum