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CANLI | Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim?
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CANLI | Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gornik Zabrze'ye konuk oluyor. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, turu geçerek bir üst tura yükselmek için sahaya çıkarken, Polonya ekibi ise taraftarı önünde geri dönüş peşinde. Peki Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm soruların yanıtı...

Burak Kavuncu

Maç önü

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'Hondt yönetecek.

CANLI | Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim? 1

Maç önü

ELERSEK AVRUPA LİGİ GARANTİ!

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasını garantileyecek.

Maç önü

İŞTE TUR İHTİMALLERİMİZ!

İlk maçların ardından Avrupa'da 3. Eleme Turu'na yükselme ihtimalleri: (FMD)

Fenerbahçe (%83) - Gornik Zabrze
Beşiktaş (%48) - Midtjylland
Başakşehir (%71) - Inter Turku

CANLI | Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim? 2

Maç önü

GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Gornik Zabrze rövanş maçının yayıncısı Ssport oldu. Karşılaşma 29 Temmuz akşamı, saat: 21:00'de canlı olarak ekranlara gelecek.

Maç önü

İSMAİL KARTAL'DAN OĞUZ AYDIN'A ÖZEL GÖREV!

Górnik Zabrze maçı sonrası hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Oğuz Aydın antrenman performansıyla teknik heyetin takdirini topluyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, sıkışık maç takviminde ve yerli kuralı rotasyonunda Oğuz Aydın'a ilk 11'de daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

CANLI | Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim? 3

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