Almanya'da Kenan Karaman fırtınası durdurulamıyor! Önce Dzeko'ya attırdı, sonra kendi attı

Almanya Bundesliga 2'de şampiyonluk mücadelesi veren Schalke 04 formasıyla harikalar yaratan milli gururumuz Kenan Karaman, takımını sırtlamaya devam ediyor! Kaptanlık pazubandını takan tecrübeli yıldızımız, son maçta adeta tek başına resital sundu. Önce devre arasında takıma katılan eski Fenerbahçeli süperstar Edin Dzeko'ya "al da at" dercesine harika bir asist yapan Kenan, ilerleyen dakikalarda rakip fileleri bizzat havalandırarak maça damgasını vurdu!

Emre Şen

Almanya Bundesliga 2'de zirve yürüyüşünü sürdüren köklü kulüp Schalke 04'te, milli futbolcumuz Kenan Karaman rüzgarı esmeye devam ediyor. Takımın saha içi liderliğini ve kaptanlığını üstlenen tecrübeli oyuncu, son maçta ortaya koyduğu kusursuz performansla Alman basınının manşetlerini süsledi.

KAPTAN KENAN ALEV ALDI: ÖNCE ASİST, SONRA GOL!

Karşılaşmaya çok etkili ve istekli başlayan Kenan Karaman, hücum hattındaki yaratıcılığıyla kilidi açan isim oldu. Maçın kritik anlarında sahneye çıkan milli yıldızımız, önce yeteneğini konuşturarak harika bir asiste imza attı, ardından da rakip savunmanın dengesini bozarak kendi muhteşem golünü kaydetti.

ESKİ FENERBAHÇELİ DZEKO İLE MÜTHİŞ UYUM!

Maçın en çok konuşulan anı ise şüphesiz Kenan Karaman'ın yaptığı o şık asistti. Kış transfer döneminde Fiorentina'dan Schalke 04'e transfer olan ve Türk futbolseverlerin Fenerbahçe'den çok yakından tanıdığı dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko, Kenan'ın harika servisini geri çevirmedi.

Milli yıldızımızın akıl dolu pasında topla buluşan 39 yaşındaki Boşnak efsane, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kenan Karaman ve Edin Dzeko'nun kısa sürede yakaladığı bu kusursuz uyum, Schalke tribünlerini ayağa kaldırırken, takımın Bundesliga umutlarını da zirveye taşıdı.

