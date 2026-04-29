Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması taraftarları heyecanlandırdı!

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim süreci ile ilgili Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi. Uzun süredir aday olup olmayacağı spor kamuoyunda bir numaralı tartışma konusu olan Yıldırım, TV100 ekranlarında çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'de yaklaşan seçim süreciyle ilgili konuşan Yıldırım, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım." dedi ve adaylığa açık kapı bıraktı.
Açıklamalarının en dikkat çeken kısmında ise Yıldırım, "Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız." diyerek camiadaki başarısızlık tablosuna üstü kapalı bir gönderme yaptı.
Ayrıca kamuoyunda dolaşan 'bazı isimlerle anlaştı' iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Yıldırım, "Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim." diyerek iddialara son noktayı koydu.
