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Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen’den KTB’ye ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Dr.

Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen ve eşi Rita Bohlen Kayseri Ticaret Borsasını (KTB) ziyaret etti. Yetkililerle görüşen Alman heyet, ikili tarımsal ticaretin geliştirilmesi adına yatırım fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Ziyarette Kayseri Ticaret Borsası Başkan yardımcısı Mehmet İştahlı, Kayseri Ticaret Borsası Genel sekreteri Mustafa Burak Yıldırım, hazır bulundu. Başkan yardımcısı Mehmet İştahlı ziyaretle ilgili iki ülkenin tarımsal ve hayvansal ürünlerin ticareti noktasında verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah ilimizin ihracat potansiyeli adına iki ülkenin ticari heyetlerinin bir araya getirilmesi noktasında Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Dr Peter Bohlen’den talepte bulunduk. Konuyla ilgili yakın zamanda çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Kayseri Türkiye genelinde üretimde ilk 3’e girmektedir. Genelde bizim tarımsal üretimimiz nohut Arpa, Buğday, şekerpancarı, ay çekirdeği ve kabak çekirdeğidir" dedi.
Kayseri Ticaret Borsası Genel sekreteri Mustafa Burak Yıldırım da borsa çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Et ve et üretimi noktasında pastırma, kavurma, sucuk gibi ürünlerde Kayseri Türkiye’de lider konumundadır. Türkiye’nin en fazla pastırma, sucuk, kavurma, et ve et ürünleri üreten ilidir. Et ve et ürünleri üretimi konusunda şu anda Türkiye’nin merkezi Kayseridir" ifadelerini kullandı.
Ziyaretin ardından Alman heyete Başkan yardımcısı Mehmet İştahlı tarafından plaket takdim edildi.

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