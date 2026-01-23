Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Kısmetse Olur programının 'Aşkın Gücü' formatıyla ekranlarda yer alan ve fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayanoğlu lüks aracının satışı için ilan paylaştı.

İlanda; gece paketi, Burmester ses sistemi, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi, AMG iç tasarım ve yetkili servis bakımları gibi detaylar belirtildi.

Ayanoğlu pespembe aracı için tam tamına 4 milyon 800 bin TL'de fiyat belirledi. Ünlü ismin aracı için istediği rakam sosyal medya kullanıcıları tarafından çok bulundu.