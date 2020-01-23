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Almanya Kültür Ataşesi Maren Hülskemper’den BŞEÜ’ye ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 23.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Almanya İstanbul Konsolosluğu Kültür Ataşesi Maren Hülskemper, Alexander Von Humboldt Vakfı tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ) hibe edilen mikrokojenerasyon ünitesi ve PEM yakıt pilinin teslim törenine katılmak üzere Bilecik’e geldi.Rektör Prof.

Almanya İstanbul Konsolosluğu Kültür Ataşesi Maren Hülskemper, Alexander Von Humboldt Vakfı tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ) hibe edilen mikrokojenerasyon ünitesi ve PEM yakıt pilinin teslim törenine katılmak üzere Bilecik’e geldi.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş tören öncesi Hülskemper’i makamında ağırladı ve Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmek için Üniversite bünyesinde yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Makam ziyaretinin ardından Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’na giden heyet, burada teçhizatın teslim törenini gerçekleştirdi.
Törende konuşan Rektör Taş, Alexander Von Humboldt Vakfı eski bursiyeri olan Doç. Dr. Emin Açıkkalp’in girişimleri sonucu üniversiteleri hibe olarak kazandırılan teçhizatın, laboratuvarın geliştirilmesi adına güzel bir adım olduğunu söyledi. Gayretli çalışmaları nedeniyle Doç. Dr. Emin Açıkkalp’i ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Küçük’i tebrik eden Rektör Taş, Alman Federal Cumhuriyeti adına Almanya İstanbul Konsolosluğu Kültür Ataşesi Maren Hülskemper’e ve Alexander Von Humboldt Vakfı’na teşekkür etti. Üniversitenin enerji alanında ciddi yatırımlar yaptığını hatırlatan Rektör Taş, ilerleyen dönemlerde Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda çok değerli çalışmalara imza atılacağına inandığını ifade etti.
Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Almanya İstanbul Konsolosluğu Kültür Ataşesi Maren Hülskemper, BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Küçük, Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emin Açıkkalp, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Süheyla Yerel Kandemir, Dr. Öğr. Üye. Emrah Dokur ve Dr. Öğr. Üye. Musa Özkan katıldı.

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