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Almanya şampiyonları 7 birincilikle döndü

ANTALYA HABERLERİ  | 31.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor ritmik cimnastik takımı, Almanya’da düzenlenen Uluslararası Diadem Cup’tan 7 birincilikle döndü.

Almanya şampiyonları 7 birincilikle döndü

Muratpaşa Belediyespor ritmik cimnastik takımı, Almanya’da düzenlenen Uluslararası Diadem Cup’tan 7 birincilikle döndü. Paşanın ritmik cimnastikçileri, kupada elde ettikleri başarının ardından Türk Bayrağı altında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Muratpaşa Belediyespor ritmik cimnastik takımı Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Uluslararası Diadem Cup’ta sahneye çıktı. 24-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve Almanya, İspanya, Rusya, İsrail, Lüksemburg ve Avusturya’dan sporcularını katıldığı kupada cimnastikçiler 7 birincilik elde etti.
Büyükler kategorisinde Kristina Ataoğlu genel tasnifte, 2006 doğumlularda Tuana Küçük ve 2007 doğumlularda İzel Nil Çetin kurdelede, 2008 doğumlularda İlay Temel ve 2009 doğumlularda Ayla Kaleli topta, 2010 doğumlularda Sesil Öztırak ise genel tasnif ve çemberde birinci oldu. Muratpaşa Belediyespor, toplamda 16 kürsü derecesi elde ederken sporcular ve teknik heyet, Türk Bayrağı altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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