Almanya-Türkiye iş gücü anlaşması değerlendirme toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, "Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecinin Avrupa ayağını oluşturan DMAN anlaşması, 'tarihin eğitim adına en güzel ve güncel şekilde tekerrürü' diyebiliriz. Bu anlaşma, bizim eğitim standartlarımızı da korumak ve yükseltmek için bir motivasyon." dedi.

İKÜ Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimi ile Aşağı Saksonya eyaleti Deutsche Management Akademie (Alman Yönetim Akademisi-DMAN) iş birliği anlaşması, Almanya'da devlet üst düzey temsilcilerinin katılımıyla imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Almanya'da çalışma tecrübesi edinen öğrenciler, Türkiye'ye "know how" ile geri dönecek.

Alman basınında yer bulan İKÜ-DMAN anlaşmasının Türkiye-Almanya iş gücü ilişkilerine yansımaları, yükseköğretimde uluslararasılaşma, iş gücü anlaşmasının eğitim ve istihdama katkıları, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Ataköy yerleşkesinde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Kültür Üniversitesi'nin kurumsal kodlarında uluslararasılaşmanın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

İş gücü sözleşmesi için Almanya'da bulundukları sürece ilişkin izlenimlerini aktaran Günver, şunları kaydetti:

"Almanya ziyaretimiz 3 günlük yoğun bir programdı. Almanya'da belediye başkanlığına seçilen ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hannover Belediye Başkanı Belit Nejat Onay başta olmak üzere ülkemizin çok genç ve değerli isimlerle temsil edildiğini gördüm ki bu noktada artık Almanya, 60 yıl önceki gibi acı vatan değil. Yeni kuşaklar, kültürlerarası uyumda da müthiş bir dönüşüm sağladılar.

1932 yılında 'Kültür' ismiyle Eskişehir'de ders evini açan ilk kuşağımız dedem Halil Akıngüç, o dönem Almanya'da 'uzak okul' anlamına gelen Fernschule'nin temsilciliğini alıyor. Mektupla Türkiye'deki öğrencilere teknik eğitim fırsatı sunan okulda 600 öğrenciye posta yoluyla içerikleri ulaştırıyor. Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecinin Avrupa ayağını oluşturan DMAN anlaşması, 'tarihin eğitim adına en güzel ve güncel şekilde tekerrürü' diyebiliriz. Bu anlaşma, bizim eğitim standartlarımızı da korumak ve yükseltmek için bir motivasyon. Gençlerimizin, tüm tarifleri değişen yeni dünya düzeninde uzmanlıklarını uluslararası alanda kabul görecek düzeye ulaştırmak için yabancı dil, uygulamalı eğitim, entelektüel donanımlarına akademik içeriklerimizde daha fazla yatırım yapacağız."

- "DMAN, bu çok yönlü global bakışın Avrupa ayağı"

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal da DMAN ile İstanbul Kültür Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmanın Kültür'ün yükseköğretimde uluslararasılaşma eylem planının Avrupa ayağı olduğunu ifade etti.

Akkartal, "Erasmus ve ikili protokoller, günümüzde her üniversitenin olmazsa olmazı. Avrupa'nın 26 ülkesinde 124 partner üniversite ile 280'in üzerinde anlaşmamız var. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın 4 farklı kıtasında isim yapmış üniversiteler ile bilimsel ve kültürel ikili iş birliği protokolleri, 2+2 anlaşmalarımız bulunuyor. Ancak daha fazlasını yapmak bizim esas motivasyonumuz." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Women Lawyers Group Middle East (WLGME) Kurucusu ve Direktörü Av. Raya Abu Gulal ile iş birliği protokolleri imzaladıklarını anımsatan Akkartal, şunları kaydetti:

"Hukuk alanında öğrenim gören ve görev yapan kadın hukukçuların güçlendirilmesi konularında iş birliğimiz olacak. Kazablanka II. Hassan Üniversitesi ile iş birliği protokolümüz kapsamında ortak yayınların yayımlanması, öğrenci değişimleri ve ortak danışmanlık doktora tez çalışmaları konularında çalışacağız. DMAN, bu çok yönlü global bakışın Avrupa ayağı. Gençlerimizin akademik ve uzmanlıkları bağlamında yeni kültürlerde deneyim kazanabilmesi için Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimimizi hizmete açtık. Kültür'deki global akademik eğitimi, global deneyimlerle zenginleştirecekleri ve bir dünya vatandaşı olarak yetişebilecekleri yeni imkanlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

DMAN Direktörü Dr. Martin Manzel, program kapsamının ayrıntılarını aktardı.

Manzel, Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı'nın Türkiye ile Almanya arasındaki dostluğu besleyen bir kariyer programı olduğunu belirterek, "Almanya'nın kalifiye eleman açığına hitaben başlatılmış olup Türkiye'deki kalifiye elemanların yurt dışında çalışma tecrübesi kazanmalarını ve Türkiye'ye know how ile geri dönmelerini hedeflemektedir." dedi.

- "Mezunlarımız mezun olur olmaz isterse Almanya'da çalışabilir"

İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk ise DMAN projesi esas alınarak öğrencilere gelecek planlaması yapıldığını söyledi.

Öztürk, "DMAN projesi, Aşağı Saksonya Başbakanı, Berlin Büyükelçimiz ve Hannover Başkonsolosluğumuzun himayelerinde öğrencilerimize çok önemli fırsatlar sunmaktadır. İKÜ; uluslararası ilişkileri çok eski ve geniş olan, uluslararasılaşmasını tamamlamış ve artırarak sürdürmekte olan bir üniversitedir." dedi.

Diplomalarının başta Almanya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde denklik koşulu aranmaksızın geçerli olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Mezunlarımız mezun olur olmaz isterse Almanya'da çalışabilir. Örneğin, Almanya barolarına kayıtlı çok sayıda hukukçumuz vardır. DMAN projesi, bu olanaklara yeni katkılar sunmaktadır. Fakülte mezunu bir kişi henüz uzman değildir. DMAN üzerinden 5 yıllığına Almanya'ya gittiğinde orada adeta 5 yıl staj yapacak ve uzmanlaşarak ülkemize geri dönerek milletimize hizmet edecektir."

Üniversitenin Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı Koordinatörü, Öğretim Görevlisi Nilüfer Köker de programın "kazan-kazan" esasına dayandığını ve amacının bir yandan da demografik değişim nedeniyle nitelikli iş gücü açığı bulunan Almanya'nın ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.

Köker, programa ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru için adayların avkib.iku.edu.tr adresini ziyaret edebileceklerini bildirdi.

