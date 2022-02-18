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Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu, memleketi Çorum'da anıldı

18.02.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus: - "Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için farkındalık oluşturmak adına çabalıyoruz"

ÇORUM (AA) - Almanya'nın Hanau kentinde 2020'de yaşanan ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde anıldı.

Saraçoğlu'nun vefatının ikinci yılı dolayısıyla, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) anma töreni düzenlendi. Tören kapsamında İskilip Ulu Cami'de Saraçoğlu ve saldırıda hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

İskilip Belediyesince 100. Yıl Caddesi 1. Sokak'ın ismi, Fatih Saraçoğlu olarak değiştirildi. Etkinlik çerçevesinde sokağa yeni tabela asılarak açılış kurdelesi kesildi.

Açılış töreninin ardından YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Kaymakam Muharrem Eligül, Belediye Başkan Yardımcısı Hatun Çam, İskilip Müftüsü Vahit Demiral ile Saraçoğlu'nun Hacı Karani Mezarlığı'ndaki kabrine ziyarette bulunarak çelenk bıraktı, daha sonra dua edildi.

- "Almanya'da saldırıyla ilgili hukuki süreci takip ediyoruz"

Turus, gazetecilere, YTB olarak ırkçı saldırıyı unutturmamak için çalıştıklarını söyledi.

Saraçoğlu'nun isminin memleketindeki bir sokağa verilmesinden dolayı İskilip Belediyesine teşekkür eden Turus, "Saldırı haberini aldığımızda YTB olarak Hanau kentine hareket ettik. Avrupa'da maalesef böyle şeylerin olduğu, Almanya'nın buna daha çok dikkat etmesi gerektiği farkındalığı için Almanya'da çok büyük, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş yaptık." dedi.

Saldırının hukuki boyutuyla ilgili, vefat edenlerin aileleriyle irtibatlarını sürdürdüklerini anlatan Turus, "Almanya'da saldırıyla ilgili hukuki süreci bizler takip ediyoruz. Olayın faili aynı olayda kendini öldürmüştü fakat biz altında yatan gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Rabb'im tekrarını göstermesin, vefat eden vatandaşlarımıza da rahmet olsun." diye konuştu.

Turus, ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Gültekin için de memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde anma etkinliği yaptıklarını hatırlatarak, "Gökhan kardeşimiz için bir okulun kütüphanesini yaptık, o kütüphaneye Gökhan kardeşimizin ismini verdik. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için farkındalık oluşturmak adına çabalıyoruz." İfadesini kullandı.

YTB'nin yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşa hizmet ürettiğini ve hayat standartlarını yükseltmek için çalıştığını belirten Turus, "İnşallah bundan sonra da devlet olarak bu tür üzücü olayların tekrarlanmaması için elimizden gelen çalışmayı yapacağız ve vefat eden kardeşlerimizi unutturmayacağız." dedi.

Kaymakam Eligül ise bu tür ırkçı olayların bir daha yaşanmamasını dileyerek, Saraçoğlu'nun isminin ilçede yaşatılmasını sağladığı için İskilip Belediyesine teşekkür etti.

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