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Almanya’dan Adıyaman’a gönül köprüsü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.02.2020 21:41 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Türk akademisyenler ve öğrenciler tarafından kurulan Tafroc derneği tarafından Adıyaman’da öğrencilere mont yardımında bulunuldu.2015 yılında Almanya’nın Düsseldorf kentinde Türk akademisyenler ve öğrenciler tarafından kurulan Turkish Academic Friends on Culture (Tafroc) Adıyaman’ın Kahta ilçesi Göçeri Ortaokulu öğrencilerine soğuk kış gününde mont yardımı yaparak öğrencilerin içini ısıttı.Almanya’da yaşayan Türk akademisyen ve üniversite öğrencilerini ortak kültürel faaliyetlerde bir araya getirmek, dayanışma için ortak alan oluşturmak ve Türk kültürünü yaşatmak, çeşitli sosyal aktiviteler organize etmek için kurulan bu dernek Göçeri Ortaokulu 5.

Almanya’dan Adıyaman’a gönül köprüsü

Almanya’da yaşayan Türk akademisyenler ve öğrenciler tarafından kurulan Tafroc derneği tarafından Adıyaman’da öğrencilere mont yardımında bulunuldu.
2015 yılında Almanya’nın Düsseldorf kentinde Türk akademisyenler ve öğrenciler tarafından kurulan Turkish Academic Friends on Culture (Tafroc) Adıyaman’ın Kahta ilçesi Göçeri Ortaokulu öğrencilerine soğuk kış gününde mont yardımı yaparak öğrencilerin içini ısıttı.
Almanya’da yaşayan Türk akademisyen ve üniversite öğrencilerini ortak kültürel faaliyetlerde bir araya getirmek, dayanışma için ortak alan oluşturmak ve Türk kültürünü yaşatmak, çeşitli sosyal aktiviteler organize etmek için kurulan bu dernek Göçeri Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine 70 adet mont dağıttı.
Almanya’dan gönderilen montlar öğrencilere Adıyaman’da ki bir kişi tarafından dağıtıldı. Taşımalı eğitimin verildiği okulda, taşıma ile okula gelen öğrenciler bundan sonra üşümeyecek.
Mont alan öğrenciler kendilerine yardım eden Almanya’da ki Türklere teşekkür etti.

Almanya’dan Adıyaman’a gönül köprüsü

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