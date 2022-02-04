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Almanya’dan ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen hastanın ailesi de İstanbul’a geldi

04.02.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’dan ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen hastanın ailesi de İstanbul’a geldi

İSTANBUL (AA) - Karaciğerinde tümör tespit edilen ve Almanya’da yeterli sağlık hizmeti alamadığı için ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Ahmet Demiray’ın ailesi de akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

Demiray ailesi, Pegasus Hava Yollarının Frankfurt’tan kalkan uçağıyla saat 20.35’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Havalimanında AA muhabirine açıklama yapan Ahmet Demiray'ın kızı Reyhan Demiray, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildikten sonra sevk edildiği Gaziosmanpaşa Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hastanesinde babasının tedavisine başlandığını söyledi. Babasının ülkesinde kendisini çok iyi hissettiğini aktaran Demiray, tedavinin her aşamasıyla ilgili hastane tarafından bilgilendirildiklerini ifade etti. Reyhan Demiray, şunları kaydetti:

''Babamın tedavisine dünden itibaren başlanmıştı. Bugün de yine aranıyorum o esnada, her şeyden haberdarım. Maalesef Almanya’da böyle değildi. Bu yüzden buradayız. Orada bakım yok, iyi değil. İlgilenen herkese çok teşekkür ederiz. Ablam, ağabeyim, kardeşim ve annemle geldik. Babamın tedavisi süresince burada olacağız. Babamın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı'mıza, Metin Külünk Bey'e çok çok selamı var. Bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum.''

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