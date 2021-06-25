Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter'den Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerine övgü:

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan tedbir ve uygulamalar nedeniyle Türkiye'de bulunan Almanların kendilerini güvende hissettiğini söyledi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Wolter, Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel ile Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Wolter, Antalya'nın çok güzel bir yer olduğunu ve her yıl Almanya'dan birçok kişinin bu güzellikleri görmek için kente geldiğini belirtti.

Almanya ve Türkiye arasında güçlü bir iş birliği bulunduğunu ifade eden Wolter, bundan dolayı Türkiye'de 4 temsilcilik bulunduğunu kaydetti.

Ortalama her gün 3 bin 800 Alman turistin Türkiye'ye geldiğini aktaran Wolter, kendisinin de Antalya'da tatil yaptığını belirterek, şunları belirtti:

"Alman vatandaşları pandemi sürecinde alınan tedbirler ve uygulamalar sayesinde kendilerini Türkiye'de güvende hissediyorlar. Tedbirlerin iyi bir şekilde uygulandığını, virüse karşı birçok kontrol gerçekleştirildiğini görüyoruz. Aşılamada da önemli bir yol katedildi. Şehrinizde birçok Alman ve Türk ortak çalışmalar yürüten firmalar var. Önemli ihracat yapan firmalar var. Özellikle sanayide ve diğer alanlarda olmak üzere iş birliğimizi daha da arttırabiliriz."

- "Turistler gelmeye başladıktan sonra vakada artış görülmedi"

Vali Yazıcı da Rusya'dan sonra en çok Alman misafirlerin Antalya'ya geldiğini belirtti. Almanların tatilin dışında yerleşmek için de kenti tercih ettiğini dile getiren Yazıcı, daha fazla Alman misafiri ağırlamak istediklerini kaydetti.

Salgın tedbirlerinin titizlikle uygulandığını aktaran Yazıcı, Güvenli Turizm Sertifika programı ile otel ve işletmeleri sezona hazırladıklarını vurguladı.

Yazıcı, geçen yıl salgına rağmen özellikle ağustos, eylül ve ekimde turizm yapıldığını anlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu süreçte Almanya'dan da birçok misafirimiz oldu. Bu yıl önceki yıla göre daha fazla misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Birkaç gün önce Rus vatandaşlarını da şehrimizde ağırlamaya başladık. İnşallah en kısa zamanda pandeminin etkisinden tamamen kurtularak eski günlerimize döneceğiz. Vaka sayılarımızda düşüş sürmekte. 2,5 milyonluk bir şehiriz. Günlük yeni vaka sayımız turistler dahil 100 civarı çıkmakta. Turistler gelmeye başladıktan sonra da haftalık vaka ortalamamızda bir yükselme görülmedi."

