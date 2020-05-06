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Almanya’ya göçün 35 yıllık serüveni dijital sergide

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Ünal’ın Almanya’ya göçün 50.yılı nedeniyle tasarladığı “Memleket Almanya” sergisi dijital ortamda sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Ünal’ın Almanya’ya göçün 50.yılı nedeniyle tasarladığı “Memleket Almanya” sergisi dijital ortamda sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı sergide, göç ve göçmenlik üzerine pek çok çalışması bulunan Ünal’ın Türk göçmenlerinin yaşamlarıyla ilgili 35 yıllık çalışmaları fotoğraf karelerinde yer buldu.
Ünal, 1961 -2011 yıllarını kapsayan çalışmalarında, göçmenlerin yaşamlarını yakından tanıma fırsatı bulduğunu, serginin Almanya’nın 30 kentinde sanatseverler ile buluştuğunu söyledi. Portre fotoğrafçılığı alanında yaptığı çalışmalarla da Türkiye’de ve yurt dışında tanınan sanatçının portre çalışmaları da sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ünal’ın sergisi Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın youtube kanalından ziyaret edilebilir.

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