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“Alo 153 Kent Yönetim Merkezi” projesi tamam

SAMSUN HABERLERİ  | 23.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Samsunlular ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenecek olan ’Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası’ projesi tamamlandı.Her alanda Samsun’u geleceğe taşımak için 17 ilçeyi de kapsayacak projeler tek tek bitiriliyor.

“Alo 153 Kent Yönetim Merkezi” projesi tamam

Samsunlular ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenecek olan ’Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası’ projesi tamamlandı.
Her alanda Samsun’u geleceğe taşımak için 17 ilçeyi de kapsayacak projeler tek tek bitiriliyor. Tamamlanan projelerin hızlıca ihaleye çıkarılacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan yatırım hamlelerinin şehre büyük değer katacağına değiniyor.
Samsunlular ile belediye arasında köprü görevi üstlenecek ’Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’nin de yatırım hamlelerine yönelik projelerden biri olduğunu dile getiren Başkan Demir, “Bu projeye Büyükşehir Belediyesi olarak çok önem veriyoruz. Projesi tamamlandı. Bu sene ihale edeceğiz. 1 milyon 350 bin insanımız dahil, şehir dışındaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, belediye ile irtibat kurabilecek. Önerisini, eleştirisini talebini buradan bize ulaştırabilecek. Elektronik yazılımlarla birlikte tüm belediye yetkililerin iletilen konuya vaziyet etmesini ve vatandaşa geri dönüş yapmasını temin edecek bir sistem olacak” dedi.

Hızlı ve kaliteli hizmet
2 katlı olarak planlanan ’Alo 153 Çağrı Merkezi Hizmet Binası’ projesi ile amaçlarının şehirdeki kent hayatını daha konforlu hale getirmek ve vatandaşın taleplerini daha çabuk çözüme kavuşturmak olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:
“Her alanda halkımıza konforlu bir kent hayatı sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız projelerden biri de Alo 153 Kent Yönetim Merkezi. Bu merkez kendisine ulaşan tüm sorun, görüş ve talepleri çözülmesi için ilgili birimlere ileten ve takibini yapan koordinasyon merkezi olacak. 17 ilçe ve bağlı köylerde bulunan vatandaşlarımız istedikleri zaman merkeze ulaşabilecek. Asfalttan altyapıya, kanalizasyondan içme suyuna, toplu taşıma araçlarından fırın denetimine, yol ve kaldırımdan, park ve bahçelere, mezarlık ve cenaze defin işlemleri ve belediyeyi ilgilendiren diğer bütün sosyal ve kültürel hizmetlere kadar birçok talep, şikayet ve önerilerini ‘Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’ hattını arayarak iletebilecekler. Tüm derdimiz çağdaş iletişim teknolojilerinden en ileri düzeyde faydalanıp vatandaşımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak.”

“Alo 153 Kent Yönetim Merkezi” projesi tamam

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