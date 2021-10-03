ALO 199'a "En İyi Çağrı Merkezi" ödülü

İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezi ALO 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin şirketin katıldığı organizasyonda, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde birinci oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 80'den fazla ülkeden 2 bin şirketin katıldığı çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu kabul edilen ve "ContactCenterWorld.com"un düzenlediği, EMEA (Avrupa- Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde birinci olarak altın madalya aldı.

NVİGM Çağrı Merkezi ALO 199, Contact Center World Events'in çevrim içi düzenleyeceği dünya finallerinde, En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde EMEA bölgesini temsil etme hakkını kazandı.

Uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin buluştuğu Contact Center World Events kapsamında, 40 ayrı kategoride yarışma düzenleniyor ve dünyadaki en iyi çağrı merkezleri belirleniyor. Bölge finallerinde birinci gelen çağrı merkezleri daha sonra organizasyonun dünya finallerinde yarışıyor.

