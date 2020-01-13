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  4. ALOSBİ’den sanayiciye yatırım fırsatı

ALOSBİ’den sanayiciye yatırım fırsatı

İZMİR HABERLERİ  | 13.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), sanayi yatırımcıları için önemli çağrı yaparken, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "İşini büyütmek isteyen sanayicilere, sanayi arsalarını 60 ay vade ile altın tepside sunuyoruz" dedi.5 bin ile 265 bin metrekare arasında değişen büyüklükte dev parsellere sahip Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), önemli değişiklikler için yeni adımlar attı.

ALOSBİ’den sanayiciye yatırım fırsatı

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), sanayi yatırımcıları için önemli çağrı yaparken, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "İşini büyütmek isteyen sanayicilere, sanayi arsalarını 60 ay vade ile altın tepside sunuyoruz" dedi.
5 bin ile 265 bin metrekare arasında değişen büyüklükte dev parsellere sahip Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), önemli değişiklikler için yeni adımlar attı. Bu yıl yapımına başlanan itfaiye teşkilatı binası, jandarma karakolu, tır parkı, benzin istasyonu, yeni idari bina, helikopter pisti ve birçok yeniliği hayata geçiren ALOSBİ’den yatırımcılara çağrı geldi.
Yatırımcılar için maksimum kolaylık ve avantaj sağlamaya gayret ettiklerini belirten ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Yatırım yapmak isteyecek herkesin ekonomik koşullarını dikkate alan farklı ödeme seçenekleri hazırladık" dedi.
Hayallerini gerçekleştirmek, işini büyütmek isteyen herkesi beklediklerini söyleyen Tezcan, "Sanayideki küçük dükkan sahiplerine, fabrika sahibi olma hayallerini gerçekleştirme imkanı veriyor ve 60 ay vade avantajı sunuyoruz. Sizin bize güvendiğiniz gibi biz de size güveniyoruz. Her zaman öncü ve emsalsiz olma gayreti sergiledik. Türkiye’de ilk ve tek olan galeri alt yapı sistemini getirdik" dedi.
Yatırımcılara bütün enerji sistemini, doğal gazı, elektriği, interneti, suyu ve hatta atık suyu bile bu sistemle bir arada sunduklarını söyleyen Tezcan, "Bu sistem ile arıza noktası tespit edilebilmekte ve kazı yapmadan, bacalardan girilerek arızalar giderilebilmektedir. Fabrikalardan, ufak çaplı sanayi şirketlerine kadar tüm yatırımcılar, burada bölgenin avantajlarından yararlanarak dünyaya ticaret yapabilme niteliği kazanacaklar” diye konuştu.

ALOSBİ’den sanayiciye yatırım fırsatı

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