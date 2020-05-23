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Alp: "Bayramın salgından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum"

BURSA HABERLERİ  | 23.05.2020 11:26 | Son Güncelleme

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ramazan Alp, ramazan bayramının korona salgınından kurtulmamıza vesile olmasını diledi.Dünyayı etkisi altına alan korona salgını sebebiyle bu yıl ramazan ayını hüzünle geçtiğini belirten BİLDEF Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ramazan Alp, "Beraber iftar açamadık, aşımızı ekmeğimizi soframızı paylaşamadık, teravih namazlarında birlikte saf tutamadık.

Alp: "Bayramın salgından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum"

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ramazan Alp, ramazan bayramının korona salgınından kurtulmamıza vesile olmasını diledi.
Dünyayı etkisi altına alan korona salgını sebebiyle bu yıl ramazan ayını hüzünle geçtiğini belirten BİLDEF Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ramazan Alp, "Beraber iftar açamadık, aşımızı ekmeğimizi soframızı paylaşamadık, teravih namazlarında birlikte saf tutamadık. Ramazan bayramına da buruk bir şekilde girmiş bulunmaktayız. Belki bu bayram da anne ve babalarımızın ellerini öpemeyeceğiz, eş-dost, akraba ve komşularımızı ziyaret edemeyeceğiz, birbirimize şöyle candan sarılamayacağız. Tarihler de bu tür salgınlar hep olmuştur. Ama hiçbir salgın ebedi kalmamıştır. Çok şükür yetkililerimizin aldığı tedbirler ve milletimizin kurallara uymasıyla Türkiye olarak dünya genelinde başarılı bir sınav verdik. Bu süreçte toplumsal bağların güçlendiği, sevgi ve saygının arttığı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiğine şahit olduk. Sakın ümidinizi kırmayalım. Hüznümüzün, burukluğumuzun, yalnızlığımızın, geçeceği günler yakındır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz kaldığı yerden devam edecektir. Ramazan bayramı bu salgından kurtuluşa vesile olurken, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin bayramını kutlu olsun" dedi.

Alp:

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