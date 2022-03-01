YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları Bingöl'de tamamlandı

Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları Bingöl'de tamamlandı

01.03.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları Bingöl'de tamamlandı

BİNGÖL (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen, Alp Disiplini Şaban Anşin 18 Yaş Altı ve Büyükler 2. Etap Yarışları, Bingöl'de sona erdi.

Hesarek Kayak Merkezi'nde iki gün süren yarışlarda 18 ilden 102 sporcu mücadele etti.

Yarışların sonucunda dereceye giren sporcular:

- U18 kadınlar:

1. Ada Güney

2. Yağmur Tuna

3. Defne Akgerman

- U18 erkekler:

1. Demirkan Hasırcı

2. Mahmut Kazanç

3. Salih Yusuf Kartaltepe

- Büyük kadınlar

1. Melek Cemre Ergün

2. Zehre Nur Bayındırlı

3. Beyza Çömlek

- Büyük erkekler

1. Muhammed Fuat Kazanç

2. Üzeyir Taşcan

3. Bünyamin Çelik

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyorBingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Mardin'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürünün adı Ağrı'daki ilkokulda yaşatılacakMardin'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürünün adı Ağrı'daki ilkokulda yaşatılacak
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatıTHY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
12:35
İkindi
15:44
Akşam
18:17
Yatsı
19:33
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Bildiklerinizi unutun! Uzmanı tek tek açıkladı

Bildiklerinizi unutun! Uzmanı tek tek açıkladı

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.