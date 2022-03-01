Alp Disiplini Şaban Anşin 2. Etap Yarışları Bingöl'de tamamlandı

BİNGÖL (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen, Alp Disiplini Şaban Anşin 18 Yaş Altı ve Büyükler 2. Etap Yarışları, Bingöl'de sona erdi.

Hesarek Kayak Merkezi'nde iki gün süren yarışlarda 18 ilden 102 sporcu mücadele etti.

Yarışların sonucunda dereceye giren sporcular:

- U18 kadınlar:

1. Ada Güney

2. Yağmur Tuna

3. Defne Akgerman

- U18 erkekler:

1. Demirkan Hasırcı

2. Mahmut Kazanç

3. Salih Yusuf Kartaltepe

- Büyük kadınlar

1. Melek Cemre Ergün

2. Zehre Nur Bayındırlı

3. Beyza Çömlek

- Büyük erkekler

1. Muhammed Fuat Kazanç

2. Üzeyir Taşcan

3. Bünyamin Çelik



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