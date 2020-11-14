Alparslan-2 Barajı enerji üretimine başladı

Muş’ta yapımı tamamlanarak su tutmaya başlayan Alpaslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) enerji üretimine geçerek, 280 megavat kurulu güçle yılda 700 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Muş’ta 2013 yılında inşaat çalışması başlatılan ve 2020 yılında yapımı tamamlanarak su tutmaya başlayan Alparslan-2 Barajı ve HES, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Alparslan-2 ve HES ile enerji üretiminin yanı sıra arazi sulama ve içme suyu ihtiyacı da karşılanacak. Üretimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Devlet Su işleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat, Alparlan-2 ve HES’in 08 Kasım 2020 itibari ile enerji üretmeye başladığını söyledi. Alparslan-2 Barajının 280 megavat kurulu güce sahip olduğunu ve yıllık yaklaşık 700 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini kaydeden Fırat, “Ortalama bu da aylık 60-70 bin kilovatsaate tekabül ediyor. Barajımız 2013 yılında yapılmaya başlanıp 2020 yılı itibariyle su tutmaya başladıktan sonra 08 Kasım 2020 günü enerji üretmeye başlamıştır. Barajımızın ürettiği enerjiyle yaklaşık 400 bin nüfusun enerji ihtiyacı karşılanacaktır” dedi.

“78 bin hektarlık arazi sulama suyuna kavuşacak” Muş Ovası Sulama Projesi ile 78 bin hektarlık arazinin sulama suyuna kavuşacağını aktaran Fırat, “Ülkenin milli ekonomisine büyük değer katacak bir proje. Bu projeyle birlikte sulama suyuna kavuşan arazilerde ürün verimliliği ve çeşitlilikte büyük artışlar sağlanacaktır. Bu artışlarla birlikte yüksek verimlilikle beraber tarımsal sanayinin de gelişmesini beklemekteyiz. Alparslan-2 Barajının Muş Ovası Sulama Projesine en büyük katkısı pompajlı olan sulamanın bütün enerji ihtiyacını barajımızdan karşılayacağız. Bu enerji maliyeti çiftçimize yansımayacağı için çiftçimiz büyük bir ekonomik kazanç sağlayacaktır” diye konuştu.

“Alparslan-2 ve HES’le enerjide dışa bağımlılığımız azalacak” Alparslan-2 barajıyla enerjide dışa bağımlılığı azaltarak milli ekonomiye büyük katkı sağlayacaklarını vurgulayan Fırat, “Alparslan-2 Barajı ayrıca Muş’taki bazı büyük projelere de katalizör etkisi olacaktır. Özellikle Muş Ovası Sulama Projesi ve Muş İçme Suyu Projesine büyük katkısı bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

“50 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak”

Muş İçme Suyu Projesinin çok önemli bir proje olduğunu, içme suyunun belli bir enerji bölümünü de yine Alparslan-2 Barajından karşılayacaklarını anlatan Fırat, “Muş İçme Suyu Projesinden faydalanacak olan yerleşim yerlerimiz; Muş merkez, Hasköy, Korkut ilçe merkezlerimiz. Toplamda 63 yerleşim yerinin 50 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Bu iki proje ilimize büyük bir ekonomik değer sağlayarak ilin ekonomi ve refah seviyesinde büyük bir artış sağlayacaktır. Barajın yapımında emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye, DSİ Genel Müdürlüğüne, ilim adına ve kurumum adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“Doğu’nun parlayan yıldızı olarak Muş’u önümüzdeki yıllarda görmek istiyoruz”

Muş Ovası’nın uzun yıllardır bu sulama suyunu beklediğini aktaran Fırat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Alparslan-2’nin tamamlanmasıyla birlikte yapılacak olan sulama projesiyle arazilerimiz suya kavuşacaktır. Muş’taki arazilerde çok fazla ilaç kullanılmadığı için bakir toprak sayılmaktadır. Sulama suyuyla beraber ürün çeşitliliği artarak büyük bir katkı olacak. Çukurova Ovası Türkiye’yi beslemektedir, Muş Ovası da Çukurova Ovası’nın yarısı kadar büyüklükte bir ovadır. Bu sulama suyuyla beraber inşallah bizde Muş’ta tüm Türkiye’yi besleyecek ürünler yetiştirerek, gerekirse de ilaç ürünleri yetiştirerek milli ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağız. Bu ekonominin gelişmesiyle sosyolojik açıdan da il dışına göçler engellenmiş olacak. İnsanlarımız burada kalacak, toplumumuzun refah seviyesi yükselecek. Doğu’nun inşallah parlayan yıldızı olarak Muş’u önümüzdeki yıllarda görmek istiyoruz.”

