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Alparslan Türkeş Caddesi sıcak asfalt çalışması başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde geçtiğimiz yıl mevsim şartlarından dolayı belediye ekiplerince Öğretmen Evi kavşağına kadar sıcak asfalt çalışması tamamlanan Alparslan Türkeş Caddesi’nin sıcak asfaltının tamamlanması için çalışmalara başlandı.Mevcut yolun deforme olmuş asfaltını ekipmanlarla sıyırıp temizleyen ekipler, gerekli dolgu ve tesviye çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimini yapacaklar.

Alparslan Türkeş Caddesi sıcak asfalt çalışması başladı

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde geçtiğimiz yıl mevsim şartlarından dolayı belediye ekiplerince Öğretmen Evi kavşağına kadar sıcak asfalt çalışması tamamlanan Alparslan Türkeş Caddesi’nin sıcak asfaltının tamamlanması için çalışmalara başlandı.
Mevcut yolun deforme olmuş asfaltını ekipmanlarla sıyırıp temizleyen ekipler, gerekli dolgu ve tesviye çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimini yapacaklar. Ayrıca farklı ekipler tarafından eş zamanlı olarak yürütülen Arıtma Tesisi yolundaki soğuk asfalt çalışmalarında ise sona gelindi. Gerek merkez gerekse kırsal mahallelerde asfalt ve parke çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Bu sene havaların sıcak gitmesini fırsata çevirerek geçtiğimiz sene mevsim şartlarından tamamlayamadığımız sıcak asfalt çalışmalarımızı bitirmek için ekiplerimizi özverili bir şekilde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah kış yağışlarından önce bütün eksikliklerimizi tamamlamayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Alparslan Türkeş Caddesi sıcak asfalt çalışması başladı

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