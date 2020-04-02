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Alparslan Türkeş’in ismi Bayburt’ta bulvara verildi

BAYBURT HABERLERİ  | 02.04.2020 09:10 | Son Güncelleme

Bayburt’ta Erzurum ve Trabzon bağlantı yolundaki bulvarlar yeniden düzenlendi.

Alparslan Türkeş’in ismi Bayburt’ta bulvara verildi

Bayburt’ta Erzurum ve Trabzon bağlantı yolundaki bulvarlar yeniden düzenlendi. Daha önce var olan Recep Tayyip Erdoğan ve Turgut Özal Bulvarları ile birlikte üçüncü bir bulvara da Bayburt Belediyesi Meclisi oy birliği ile aldığı kararla Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ismini verdi.
Bayburt Belediyesince kentin içinden geçen Erzurum ve Trabzon yol güzergâhındaki bulvarları devlet büyüklerinin isimleriyle yeniden düzenledi. Daha önce var olan Recep Tayyip Erdoğan ve Turgut Özal Bulvarları ile birlikte üçüncü bir bulvara da Bayburt Belediyesi Meclisi oy birliği ile aldığı kararla Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ismini verdi. Üç ayrı bulvarın da isimlerini taşıyan tabelaları yerlerine yerleştiren belediye ekipleri, kavşaklarda ve orta refüjlerde de düzenleme çalışması gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Şehrimizde trafik akışının yoğun olduğu Erzurum-Trabzon yol güzergâhında daha önce devlet büyüklerimizden 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın isimleriyle bilinen bulvarlarımızla birlikte Belediye Meclisimizin oybirliği ile aldığı kararla hizmetleriyle devletimize ve milletimize mal olmuş Merhum Alparslan Türkeş’in ismini üçüncü bulvarımıza verdik. Bu vesileyle 17 Nisan 1993’te kaybettiğimiz 8’inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ve 4 Nisan 1997’de kaybettiğimiz merhum Alparslan Türkeş’i rahmetle yad ediyorum” dedi.

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