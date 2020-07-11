YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.07.2020 08:52 | Son Güncelleme

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Hes Kablo Kayserispor’un Süper Lig’den düşmeyeceğine inandığını söyledi.Süper Lig’in 31.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, şehre moralsiz dönerken kulübün sponsor firmasının ceosundan tam destek geldi.

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Hes Kablo Kayserispor’un Süper Lig’den düşmeyeceğine inandığını söyledi.
Süper Lig’in 31.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, şehre moralsiz dönerken kulübün sponsor firmasının ceosundan tam destek geldi. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Rizespor yenilgisi sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden "Önümüzde 3 tane 90 dakika daha var. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu saatten sonra ne rakibin ismi, ne formasının rengi, ne de şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Alırız 2 maç. Toplarız en az 6 puan ve ligde kalırız" cümleleri kurdu.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, takıma büyük destek veren Alpaslan Baki Ertekin’e sosyal paylaşım sitesinden teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Zeybek heykeline maske taktılar

Zeybek heykeline maske taktılar

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

TUTAP Başkanı Yıldız: "Aydın’ı tanıtmak için seferberlik başlattık"

TUTAP Başkanı Yıldız: "Aydın’ı tanıtmak için seferberlik başlattık"

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:16
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:11
Yatsı
21:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserispor ilk kez 16. sırada

Kayserispor ilk kez 16. sırada

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.