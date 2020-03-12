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Alpedo-Kervan markasını coğrafi işaretle tescilledi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 12.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Maraş Dondurması Coğrafi İşaret Tescil belgesini alan 4 firmadan biri olduklarını belirterek, bundan sonra tescil kapsamına uygun üretilmemiş dondurmanın “Maraş Dondurması” adı altında satışa sunulamayacağını söyledi.Kervancıoğlu, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu olarak 15 ülkeye ihracat yaptıklarını ve Türkiye’nin farklı noktalarına Maraş dondurmasını gönderdiklerini belirtti.Kahramanmaraş’ta 4 firmaya, ‘Maraş Dondurması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ verildiğini hatırlatan Kervancıoğlu, “Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte dondurma üreticileri güzel bir çalışmam yaptı ve 4 marka dondurmada coğrafi belgemizi aldık.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Maraş Dondurması Coğrafi İşaret Tescil belgesini alan 4 firmadan biri olduklarını belirterek, bundan sonra tescil kapsamına uygun üretilmemiş dondurmanın “Maraş Dondurması” adı altında satışa sunulamayacağını söyledi.
Kervancıoğlu, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu olarak 15 ülkeye ihracat yaptıklarını ve Türkiye’nin farklı noktalarına Maraş dondurmasını gönderdiklerini belirtti.
Kahramanmaraş’ta 4 firmaya, ‘Maraş Dondurması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ verildiğini hatırlatan Kervancıoğlu, “Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte dondurma üreticileri güzel bir çalışmam yaptı ve 4 marka dondurmada coğrafi belgemizi aldık. Artık, bir standart oluştu ve ham maddeye kadar birçok prosedüre uyulması gerekiyor. Kahramanmaraş’ın dışında merdiven altında üretim yapıp üzerine Maraş dondurması diye yazıyor. Artık bunlara da standart geldi ve denetimler artacak. Her dondurma Maraş dondurması olarak satılamayacak” dedi.
Kahramanmaraş’taki Kervan şubelerine yakın zamanda bir yenisinin ekleneceğini ifade eden Kervancıoğlu, “Biz Türkiye’nin 110 bin noktasına Alpedo-Kervan Lezzet Grubu olarak dondurmamızı gönderip, 15 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında gördüğümüz güzellikleri de kentimize getirmeye çalışıyoruz. Kervan Kristal Park şubemiz yenilendi. Güzel bir konsept oluşturup vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Aynı zamanda Kervan Bistro olarak vatandaşlarımıza farklı bir konsept ile hizmet veriyoruz. Kervanhan şubemiz ise 13 bin metrekare yere sahip ve vatandaşlarımıza burada da önemli hizmetler veriyoruz. Bizim her şubemizde farklı bir konseptle hizmet veriyoruz ve yakın zamanda vatandaşlarımıza Tekerek yolunda bin metrekare alana yeni bir şube açacağız” diye konuştu.

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