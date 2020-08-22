Alpedo-Kervan, “TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi” aldı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Alpedo-Kervan Lezzet Grubuna, “Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi” verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyenik ortamda üretim potansiyelini artıran Alpedo-Kervan, pandemi sürecinde de TSE tarafından alınan belge ile güvenli firmalar arasındaki yerini aldı. Alınan güvenli belge, Kervan pastanelerinin yanı sıra Alpedo ve Dondurmam Gaymak markalarının üretim tesislerinde de geçerli olacak.

Tüketicilerin güvenliğinin yanı sıra çalışanların, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin sağlığına her zaman değer verdiklerini ifade eden Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğu, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs süreci kapsamında bizlerde yoğun şekilde önlemler aldık ve almaya devam ettik. Üretim tesislerimizden sevkiyata, şubelerimizden müşteri servislerine kadar hijyene çok önem verdik. Biz kendimizi Kahramanmaraş’ın turizm elçisi ilan ettik ve bizim için insan sağlığı her şeyden önemli. Bu şekilde de çalışmalarımıza deva edip vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürünleri sergilemeye devam edeceğiz. Aldığımız “TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi" tüm müşterilerimize hayırlı olsun bu başarı onların” diye konuştu.



