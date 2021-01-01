YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Alpedo-Kervan’dan polislere tatlı ve salep ikramı

Alpedo-Kervan’dan polislere tatlı ve salep ikramı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 01.01.2021 16:44 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yılbaşı gecesi görev yapan polislere tatlı ve salep ikram edildi.Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile beraber yılbaşı gecesi görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.Yılbaşı gecesi görevi başındaki polislerin yeni yılı kutlanırken, Alpedo-Kervan tesislerinde hazırlanan tatlı ve salepler ikram edildi.Güvenlik güçlerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden ve yeni yıllarını kutlayan Kervancıoğlu, “Kahraman şehrimizin huzur ve sükuneti için yeni yıla görevlerinin başında giren polislerimizi kıymetli Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürümüz Salim Cebeloğlu ile ziyaret edip yeni yıllarını kutlayıp tatlı ve salep ikram ettik.

Kahramanmaraş’ta yılbaşı gecesi görev yapan polislere tatlı ve salep ikram edildi.
Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile beraber yılbaşı gecesi görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.
Yılbaşı gecesi görevi başındaki polislerin yeni yılı kutlanırken, Alpedo-Kervan tesislerinde hazırlanan tatlı ve salepler ikram edildi.
Güvenlik güçlerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden ve yeni yıllarını kutlayan Kervancıoğlu, “Kahraman şehrimizin huzur ve sükuneti için yeni yıla görevlerinin başında giren polislerimizi kıymetli Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürümüz Salim Cebeloğlu ile ziyaret edip yeni yıllarını kutlayıp tatlı ve salep ikram ettik. Onlar bizler için gece gündüz, soğuk sıcak demeden sokaklarda görevlerini icra ediyorlar. Onları canı gönülden tebrik ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
1/

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:40
Öğle
12:41
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:53

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Esra Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuğba Eczanesi
Dulkadiroglu
Aykutcan Eczanesi
Onikisubat
Cennet Eczanesi
Onikisubat
Çınar Eczanesi
Onikisubat
Hüdayıoğlu Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.