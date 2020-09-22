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Alperen Ocaklarından sağlık çalışanlarına destek

SİVAS HABERLERİ  | 22.09.2020 20:29 | Son Güncelleme

Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Sivas İl Başkanlığı, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınamak ve sağlık çalışanlarına moral desteği vermek adına kentteki hastanelerin çevresine pankart astı.Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınamak ve sağlık çalışanlarına moral desteği vermek isteyen Alperen Ocakları Sivas İl başkanlığı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sivas Numune Hastanesi çevresine pankart astı.Sivas Alperen Ocakları İl Başkanı Serhat Şimşek yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanlarımızın şu yoğun dönemde canla başla verdikleri mücadeleden gurur duyuyor şiddetin her türlüsünü kınıyoruz" dedi.

Alperen Ocaklarından sağlık çalışanlarına destek

Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Sivas İl Başkanlığı, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınamak ve sağlık çalışanlarına moral desteği vermek adına kentteki hastanelerin çevresine pankart astı.
Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınamak ve sağlık çalışanlarına moral desteği vermek isteyen Alperen Ocakları Sivas İl başkanlığı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sivas Numune Hastanesi çevresine pankart astı.
Sivas Alperen Ocakları İl Başkanı Serhat Şimşek yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanlarımızın şu yoğun dönemde canla başla verdikleri mücadeleden gurur duyuyor şiddetin her türlüsünü kınıyoruz" dedi.

Alperen Ocaklarından sağlık çalışanlarına destek

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