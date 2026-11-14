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Alperen Şengün, Houston Rockets tarihine geçti

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Yao Ming ve James Harden’ın ardından Rockets formasıyla 40 sayı, 10 ribaund ve 5 asist barajını aşan ilk oyuncu oldu. Alperen, Utah Jazz karşısında 43 sayı, 12 ribaund ve 5 asistlik performans sergiledi.

Alperen Şengün, Houston Rockets tarihine geçti
Cevdet Berker İşleyen

NBA Kupası'nda Houston Rockets'ın sahasında Utah Jazz’ı 125-118 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Alperen Şengün, 43 sayı, 12 ribaund ve 5 asistlik istatistikleriyle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Hücumda takımını sırtlayan milli basketbolcu, ortaya koyduğu performansla kulüp tarihine de geçti. Şengün, bu istatistiklere ulaşarak Houston Rockets formasıyla Yao Ming ve James Harden’ın ardından söz konusu başarıyı elde eden ilk isim oldu. Houston Rockets’ın sezon içerisindeki yükselişinde önemli rol oynayan Alperen Şengün, skor üretiminin yanı sıra ribaund ve asist katkısıyla da takımının hücum organizasyonlarında belirleyici konumda bulunuyor. Milli oyuncunun çok yönlü performansı, Rockets’ın üst sıralardaki mücadelesine de önemli katkı sağlıyor.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Alperen Şengün, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla Houston Rockets’ın istatistiksel açıdan öne çıkan isimlerinden biri oldu. Milli basketbolcu, NBA'de bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 23.1 sayı, 9.6 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakaladı. Üç temel istatistik kategorisinde de takımının en etkili oyuncuları arasında yer alan Şengün, skor üretiminin yanında takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da dikkat çekiyor. Ribaund katkısıyla savunma ve hücum geçişlerinde etkili olan milli basketbolcu, asist ortalamasıyla da oyun kurucu özelliklerini ön plana çıkarıyor. Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla sergilediği performansla takımının sezon hedeflerinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
NBA Alperen Şengün
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