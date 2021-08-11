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Alperen Şengün performansı ile dikkat çekiyor

11.08.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA Yaz Ligi'nde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 111-91'lik skorla mağlup ederken, Şengün 21 sayı, 8 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Alperen Şengün performansı ile dikkat çekiyor

2021 NBA Draftlarında Houston Rockets'ın 1. Tur 16. sıradan seçtiği milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şengün, Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada 25 dakika süre aldı ve 21 sayı, 8 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı. 19 yaşındaki basketbolcu, Cleveland Cavaliers ile oynanan maçta da 15 sayı, 15 ribaund ile double-double yapmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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NBA Alperen Şengün
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