Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu.

Eskişehir Alpu ilçesinde, 2016 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’in oğlu Fatih Arıyeşil’in sünnet düğünü yapıldı. Ailesi tarafından düzenlenen düğün merasimine, Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Alpu Kaymakamı Hakan Öznay, jandarma ve polis teşkilatı mensupları da katıldı. Alpu Kaymakamının Hakan Öznay’ın makam aracı kırmızı-beyaz balonlarla süslenerek sünnet arabası olarak kullanıldığı düğünde, jandarma araçları ile davetlilerin araçlarının katılımıyla düğün konvoyu yapıldı. Sünnet olan şehit çocuğunu tebrik eden Öznay, "Allah Fatih’e hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin." dedi.

