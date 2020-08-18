YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu

Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.08.2020 15:22 | Son Güncelleme

Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu.Eskişehir Alpu ilçesinde, 2016 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’in oğlu Fatih Arıyeşil’in sünnet düğünü yapıldı.

Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu.
Eskişehir Alpu ilçesinde, 2016 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’in oğlu Fatih Arıyeşil’in sünnet düğünü yapıldı. Ailesi tarafından düzenlenen düğün merasimine, Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Alpu Kaymakamı Hakan Öznay, jandarma ve polis teşkilatı mensupları da katıldı. Alpu Kaymakamının Hakan Öznay’ın makam aracı kırmızı-beyaz balonlarla süslenerek sünnet arabası olarak kullanıldığı düğünde, jandarma araçları ile davetlilerin araçlarının katılımıyla düğün konvoyu yapıldı. Sünnet olan şehit çocuğunu tebrik eden Öznay, "Allah Fatih’e hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:06
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:58
Yatsı
21:24

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Altınevler Eczanesi
Tepebasi
Eren Eczanesi
Odunpazari
Işıklar Eczanesi
Tepebasi
Umut Eczanesi
Odunpazari
Yenilmez Eczanesi
Odunpazari
Sevcan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ESOGÜ, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de

ESOGÜ, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’de

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları

Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.