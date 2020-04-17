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Alsancak Stadı, gelecek sezona yetiştirilmeye çalışılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 14:08 | Son Güncelleme

Alsancak Stadı, gelecek sezona yetiştirilmeye çalışılıyor

İZMİR (AA) - Alsancak Stadı'ndaki inşaat çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kontrollü olarak devam ettiği bildirildi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfından (İZVAK) yapılan açıklamada, Alsancak Stadı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğü, kale arkası ve misafir takım tribünlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, localar, soyunma odaları, ortak kullanım alanları, mekanik ve elektrik altyapılarının hazırlandığı, stadın 2020-2021 sezonuna yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alsancak Stadı İnşaat yapım

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