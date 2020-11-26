Alt geçitte takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

Afyonkarahisar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçitte takla attı. Yan yatarak durabilen otomobil sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Güvenevler mahallesi Atatürk Caddesi, Atatürk alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefer K., yönetimindeki 03 AG 761 plakalı otomobil, Karayolları kavşağından Atatürk alt geçidine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil beton bariyerlere çarpıp ardından takla attı. Yan yatan araçta yaralanan sürücü Sefer K., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sefer K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

