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Altaş Denizlispor eski oyuncusu Lopes ile anlaştı

13.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor eski oyuncusu Lopes ile anlaştı

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, eski oyuncusu Tiago Lopes ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törende, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Lopes ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Takımla, 1 Temmuz 2019'da 2 yıllık sözleşmeye imza atan Lopes, 20 Mart 2021'de iki maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

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