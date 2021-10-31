Altaş Denizlispor- Kocaelispor maçının ardından

DENİZLİ (AA) – Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Altaş Denizlispor'un teknik sorumlusu Bulut Turhan, zorlu maçta 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Turhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Denizlispor’un ilerleyen haftalarda üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğini söyledi.

Maçta çok erken gol yediklerini ve 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Turhan, "Öncelikle maça iyi başlamadığımızı söyleyebilirim. Çok erken bir gol yedik. Daha sonra gol pozisyonlarına girdik ve değerlendiremedik. Sürekli hücum oyunu oynayarak rakibi sahasına hapsettik. Maçın sonlarına doğru golümüz geldi. Son dakikalarda iyi oynamamıza rağmen gol atamadık ve ne yazık ki sahamızdan berabere ayrıldık. 3 puanı alamadığımız için çok üzgünüz. Denizlispor iyi bir takım. Çok daha iyi oynamaya başladık. Her takımı yenecek güçteyiz. Denizlispor ilerleyen haftalarda üst sıralara tırmanacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

- Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise deplasmanda alınan 1 puanın bile önemli olduğunu ifade etti.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Kazanmak için geldiğimiz bir deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. İyi başladığımız bir oyunu sonlara doğru sürdürmekte zorlandık. Maça iyi başladık, güzel pozisyonlar bulup atamadığımız anlar oldu. Ama biz maçın kazanma konumuna daha yakın olmamıza rağmen bugün beraberlikle dönüyoruz. Deplasmanda alınan bu 1 puanın bizim için son derece önemli. Birkaç arkadaşımızın sakatlığı oldu. Umarım çok kötü olmaz. Maçta 2 puan kaybettik bir de onları kaybedersek üzülürüz."

