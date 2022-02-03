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Altaş Denizlispor, Veton Tusha ile yollarını ayırdı

03.02.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor, Veton Tusha ile yollarını ayırdı

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da forma giyen Kosovalı oyuncu Veton Tusha, takımdan ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Tusha ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Uz, Tusha'ya katkılarından ötürü teşekkür ettiğini belirterek, "Futbol hayatına ülkesinde devam etme kararı alan Veton Tusha'nın talebi, teknik heyetin de onayıyla yolları ayırma kararı aldık. Veton Tusha kulübümüzde görev yaptığı süre içerisinde elinden gelen mücadeleyi göstermiş ve hizmet etmiştir. Bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Denizlispor altyapısına 2020-2021 sezonu başında transfer edilen Veton Tusha ile 15 Ocak 2021'de profesyonel sözleşme yapılmıştı.

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