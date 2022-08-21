YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Altaş Denizlispor'a sponsorluk desteği

Altaş Denizlispor'a sponsorluk desteği

21.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor'a sponsorluk desteği

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. arasında 5 milyon liralık sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Denizli Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Denizlispor'un kentin ortak paydası olduğunu ve daha iyi yerlere gelmesi için her zaman ellerinden gelen desteği verdiklerini bildirdi.

Geçen yıl yaptıkları sponsorluk anlaşmasını yenilediklerini ifade eden Gonca, "Bizim felsefemiz Denizlispor eşittir Denizli kentidir. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki 230 otobüsümüzün hepsinin rengi yeşil-siyahtır. Biz bu sponsorluğun çok olumlu katkılarını görüyoruz." dedi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ise Denizlispor'un kentin en büyük markası olduğunu belirterek, bu destekle kulübün önünün açılacağını kaydetti.

Uz, "Bu sene Denizlispor olarak farklı bir bakış açısıyla sezona başladık. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından kulüp ve şirket yetkilileri arasında 5 milyon liralık sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacakDenizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak
Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandıKayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı
Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandıGiresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor Denizli Büyükşehir Belediyesi sponsor

Denizli Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:17
Öğle
13:12
İkindi
16:55
Akşam
19:57
Yatsı
21:19
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.