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Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal ilk idmanına çıktı

27.01.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal ilk idmanına çıktı

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Mesut Bakkal, yeni takımının başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı takım ligin 23. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Mesut Bakkal, takıma ilk idmanını yaptırdı.

Oyuncular antrenmanda, ısınma bölümünün ardından iki grup halinde top kapma çalışmaları üzerinde durdu.

Denizlispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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