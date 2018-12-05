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Altay 1 - 2 Kayserispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 05.12.2018 20:50 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kayserispor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Goller Bilal ve Kravets'ten geldi.

Altay 1 - 2 Kayserispor

ALTAY 1 - 2 KAYSERİSPOR

STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Mehmet Cem Satman, Samet Çavuş

ALTAY: Emre Koyuncu, Eugenio, Ulaş Zengin, Ivanov, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Aganovic (Dk. 78 Murat Berkan Demir), Atakan Rıdvan Çankaya, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 71 Daf), İbrahim Akın, Kappel (Dk. 70 İhsan Furkan Deniz)
KAYSERİSPOR: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tiago Lopes, Kucher, Adem Doğan (Dk. 46 Kravets), Levent Gülen, Chery (Dk. 84 Hakan Çıtak), Mensah (Dk. 58 Deniz Türüç), Hasan Hüseyin Acar, Bilal Başacıkoğlu, Mert Özyıldırım, Gyan

GOLLER: Dk. 59 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 67 Kravets (Kayserispor), Dk. 90 İbrahim Akın (Altay)
SARI KARTLAR: Dk. 35 Ulaş Zengin, Dk. 79 İhsan Furkan Deniz (Altay), Dk. 51 Mensah, Dk. 68 Deniz Türüç (Kayserispor)

MAÇTAN POZİSYONLAR
DAKİKA 59: Kayserispor öne geçti. Sol kanatta kendi sahasından aldığı topla hareketlenen Bilal Başacıkoğlu, kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
DAKİKA 67: Gyan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kravets'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
DAKİKA 90: Eugenio'nun güzel pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Akın, kaleciyi de çalımlayarak, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 1-2.

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Anahtar Kelimeler:
Altay-Kayserispor bilal başacıkoğlu Kravets

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