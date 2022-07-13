Altay, 2 futbolcusuyla tekrar anlaştı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Deniz Kadah ve Tolga Ünlü'nün sözleşmelerini uzattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, forvet Deniz Kadah ve savunma oyuncusu Tolga Ünlü ile ikişer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz