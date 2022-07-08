Altay, 3 futbolcusuyla yeniden anlaştı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, takım kaptanı İbrahim Öztürk ile Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmelerini uzattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, İbrahim Öztürk'le 1, Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç'le ikişer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbolculara yeni sezonda başarılar dilendi.



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