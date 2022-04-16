YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altay-Başakşehir maçının ardından

Altay-Başakşehir maçının ardından

16.04.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: - "İkinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekirdi"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Altay'la 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, "İkinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekirdi." dedi.

Sözer, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, galibiyet için geldikleri İzmir'den 1 puanla yetindiklerini söyledi.

Müsabakaya iyi başladıklarını ve pozisyonlar ürettiklerini kaydeden Sözer, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisini değerlendirdik. İkinci yarıya 1-0'la başlayıp, Okaka, Trezeguet ve Deniz'le pozisyonlar bulduk. İkinci golü atmamız gerekiyordu. İkinci golü atamayınca, Altay da gevşek oynamadı, 90 dakika mücadele etti. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekirdi. Uzun topla başlayan bir pozisyonda Altay, pozisyonu bir şutla değerlendirdi. Beraberlik için üzgünüz. İki puanı burada bıraktık. Gelecek 5 maçımız var, onları Avrupa hedefi için galibiyetle kapatmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı
Bakan Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partililerce karşılandıBakan Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partililerce karşılandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandıYozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Altay

İzmir Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:55
Yatsı
21:17
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Çivili çubukla defalarca vurdu! Öyle bir ceza verdiler ki...

Çivili çubukla defalarca vurdu! Öyle bir ceza verdiler ki...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.