Altay-Başakşehir maçının ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Altay'la 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, "İkinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekirdi." dedi.

Sözer, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, galibiyet için geldikleri İzmir'den 1 puanla yetindiklerini söyledi.

Müsabakaya iyi başladıklarını ve pozisyonlar ürettiklerini kaydeden Sözer, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisini değerlendirdik. İkinci yarıya 1-0'la başlayıp, Okaka, Trezeguet ve Deniz'le pozisyonlar bulduk. İkinci golü atmamız gerekiyordu. İkinci golü atamayınca, Altay da gevşek oynamadı, 90 dakika mücadele etti. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekirdi. Uzun topla başlayan bir pozisyonda Altay, pozisyonu bir şutla değerlendirdi. Beraberlik için üzgünüz. İki puanı burada bıraktık. Gelecek 5 maçımız var, onları Avrupa hedefi için galibiyetle kapatmak istiyoruz."

