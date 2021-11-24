Altay, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Yarın hava yoluyla İstanbul'a gidecek Altay, karşılaşma için son çalışmasını İstanbul'da yapacak.



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